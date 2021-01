Haagse studenten doktersassistent helpen met prikken

“In het reguliere onderwijsprogramma van de eerstejaars was het injecteren pas in mei gepland, dat hebben we naar voren gehaald. We vinden het van groot belang om op deze manier een bijdrage te leveren in de bestrijding van het virus”, zegt schooldirecteur Arjo van Nieuwamerongen.

Vanaf maandag zijn de studenten inzetbaar om te ondersteunen bij het vaccineren, onder andere bij zorgorganisatie Middin en de GGD in de regio. In de opvolging worden ook studenten van de opleiding verpleegkunde en verzorgende IG ingezet, in totaal kan het aantal studenten dat helpt met vaccineren dan oplopen tot ruim 850. (ANP)