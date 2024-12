Hartspierziekten beter voorspellen dankzij DNA-onderzoek

Europese en Amerikaanse onderzoekers onder leiding van Amsterdam UMC hebben 70 veranderingen in het DNA ontdekt die een rol spelen bij een ernstige hartspierziekte. Met deze resultaten kunnen nu DNA-risicoscores worden gemaakt voor ruim 70 duizend patiënten.

Artsen kunnen hiermee straks per persoon bepalen hoe groot iemands risico is op ernstige hartproblemen. Deze nieuwe kennis kan volgens de Hartstichting in de toekomst ook bijdragen aan betere behandelingen.

Optelsom

Het gaat om de hartspierziekte dilaterende cardiomyopathie (DCM) waarbij het hart steeds slapper en wijder wordt en slechter pompt. In Nederland leven naar schatting 72.000 mensen die deze hartspierziekte hebben of gaan krijgen. Veel erfelijke oorzaken van deze ziekte zijn nog niet ontdekt. De onderzoekers zochten in het DNA naar nieuwe oorzaken van deze hartspierziekte.

Daarbij keken zij vooral naar veel voorkomende veranderingen in het DNA die het risico een klein beetje vergroten. Of en wanneer iemand ziek wordt, hangt namelijk af van de optelsom van al deze veranderingen en foutjes in het DNA van een persoon.

Risicoscore

De onderzoekers ontdekten 70 veranderingen. Verder onderzoek is nodig voordat artsen de DNA-risicoscores kunnen gebruiken om hartproblemen te voorspellen. Zo’n risicoscore houdt rekening met alle foutjes en veranderingen in het DNA van een patiënt.Deze nieuwe kennis kan in de toekomst ook bijdragen aan betere behandelingen.

Niet erfelijke-factoren

De onderzoekers ontdekten ook niet-erfelijke factoren waardoor patiënten sneller ziek kunnen worden, namelijk overgewicht en een hoge bloeddruk. Voor mensen met aanleg voor deze ziektes is het dus extra belangrijk om het gewicht en de bloeddruk zo gezond mogelijk te houden.