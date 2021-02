Heel Limburg werkt nu samen in living lab ouderenzorg

Eerst was de Academische Werkplaats alleen gericht op ouderenzorgorganisaties in Zuid Limburg. Inmiddels zijn ook Noord- en Midden-Limburgse zorgorganisaties toegetreden: De Zorggroep, Proteion en Stichting Land van Horne. De uitgebreide werkplaats beslaat daarmee naast de Limburgse thuiszorg ook ruim 185 zorglocaties. Het gaat daarbij om zo’n 50.000 cliënten en ongeveer 27.000 medewerkers.

Living lab

De Academische Werkplaats Ouderenzorg wil via wetenschappelijk onderzoek betere en nieuwe zorg voor ouderen realiseren. Het heeft de vorm van een living lab waarin mensen uit de praktijk beleid, onderzoek en onderwijs, kennis en ervaring uitwisselen. Dit gebeurt vooral door middel van duobanen. In het living lab werken wetenschappers van de universiteit binnen zorgorganisaties en medewerkers (verpleegkundigen, paramedici, artsen) vanuit de zorgorganisaties in projecten met mbo, hogeschool en universiteit. Deze werkwijze is een succesvolle formule gebleken om noodzakelijke vernieuwing in de zorg voor ouderen mogelijk te maken en heeft al belangrijke resultaten opgeleverd.

Verhuizingen

Ouderen met een complexe zorgvraag die in het verpleeghuis wonen, krijgen steeds vaker te maken met verhuizingen, al dan niet vrijwillig. Een van de belangrijkste redenen hiervoor is dat vastgoed in de verpleeghuissector deels verouderd is en niet meer aan de eisen van de huidige tijd voldoet. De werkplaats coördineert een grootschalige landelijke studie naar de impact van al deze verhuizingen uit hun vertrouwde omgeving op zorgbehoevende ouderen.

Coronacrisis

Ook met het oog op de coronacrisis doet de werkplaats wetenschappelijk onderzoek in de Nederlandse ouderenzorg. Sinds afgelopen zomer worden 76 verpleeghuislocaties in Nederland gevolgd via een zogenoemde monitorstudie, die heeft bijgedragen aan de verruiming van het bezoekverbod aan het einde van de eerste golf en bovendien aan het besluit van de minister om geen landelijk verbod meer in te stellen tijdens de tweede golf. Ook leverde de studie belangrijke inzichten op in de werkdruk van medewerkers. Daarnaast werkte de AWO-L mee aan de ontwikkeling van richtlijnen voor coronazorg thuis en in verpleeghuizen en ook voor de revalidatie van ouderen die een COVID-19 infectie hebben doorgemaakt.

Zorg en Dwang

In de nieuwe wet wet Zorg en Dwang die afgelopen jaar van kracht werd, is bepaald dat gedwongen zorg zoals het vastbinden van bewoners in verpleeghuizen, niet zomaar mag worden toegepast. De wet is mede tot stand gekomen door wetenschappelijke inzichten vanuit de werkplaats. Ook is door de werkplaats wereldwijd de eerste studie verricht naar het toepassen van onvrijwillige zorg bij thuiswonende ouderen. Op dit moment werkt het team hard aan een methode en richtlijnen om onvrijwillige zorg ook in de thuissituatie te voorkomen.