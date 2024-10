Heerlen hoopt nog op doorbraak in discussie over ziekenhuis

De gemeente Heerlen zegt met “gemengde gevoelens” terug te kijken op het debat in de Tweede Kamer over het Zuyderland-ziekenhuis.

Het ziekenhuis wil reorganiseren en de intensive care, de spoedeisendehulpafdeling en het geboortecentrum in Heerlen op termijn sluiten. Een deel van de zorg zou per 2030 naar Geleen verhuizen. Tegen de plannen is in de regio rond Heerlen veel protest.

‘Ultiem gesprek’ Agema

Minister Fleur Agema (Volksgezondheid) meldde woensdag in een Kamerbrief al dat ze niet gaat over “wat een ziekenhuis aanbiedt”, en zei in het debat een “ultiem gesprek” te voeren met het bestuur van het ziekenhuis en zorgverzekeraar CZ over de kwestie.

Plan Zuyderland blokkeren

Burgemeester Roel Wever van Heerlen zegt dat het hem goed doet dat veel Tweede Kamerleden willen dat Heerlen een volwaardig ziekenhuis behoudt. “Waar ik echter teleurgesteld in ben, is de reactie van minister Agema dat zij hier simpelweg ‘niet over gaat’ en dus eigenlijk geen mogelijkheid ziet om het plan van het Zuyderland te blokkeren”, zegt hij in een verklaring. “Dat ze een poging doet om het Zuyderland en CZ op andere gedachten te brengen is te prijzen, echter, ook hier zitten wij niet aan tafel en is het uit onze handen. En dat, terwijl enkele Tweede Kamerleden specifiek aandrongen om in deze gesprekken óók met ons te praten.”

Financiering veranderen

Zorgwethouder Arlette Vrusch van Heerlen noemt het “triest” dat politiek Den Haag nauwelijks invloed lijkt te hebben op waar er een ziekenhuis komt. “Dus eigenlijk bepalen toch alleen een ziekenhuisdirectie en een verzekeraar waar een spoedeisende hulp, IC en geboortecentrum komen. Minister Agema geeft wel aan de financiering van ziekenhuizen op de lange termijn te gaan veranderen. Dit komt voor ons ziekenhuis te laat, wij hebben nú een oplossing nodig”, zegt ze.

De gemeente zegt te hopen dat er toch nog een doorbraak komt in de zaak. (ANP)