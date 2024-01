Helder: Eerst zicht op effect private equity in de zorg voordat eventueel verbod wordt ingevoerd

Demissionair minister Conny Helder wil eerste dat er meer helderheid komt over de effecten van private equity in de zorg voordat er een algeheel verbod komt op deze investeerders in de huisartsenzorg. Zij merkt op dat private investeringen en commerciële bedrijven een waardevolle aanvulling kunnen zijn om het tekort aan praktijkhoudende huisartsen op te vangen.

© Andrey Popov / stock.adobe.com

Dit schrijft ze als antwoord op vragen van Kamerlid Jimmy Dijk (SP). Hij verwees naar een Amerikaans onderzoek waarin de kwaliteit van ziekenhuizen in eigendom van private equity werd vergeleken met die van andere ziekenhuizen. Uit dit onderzoek blijkt dat ondanks dat ziekenhuizen die waren overgenomen door private equity jongere patiënten aannamen, steeg het aantal medisch complicaties met 25,4 procent.

Grote verschillen

Helder benadrukt dat er groter verschillen zijn tussen het Nederlandsse zorgstelsel en het Amerikaanse zorgstelsel en dat de resultaten niet één op één door te vertalen zijn en dat in Nederland veel overheidsregulering plaatsvindt. “Dat neemt niet weg dat ook in Nederland risico’s voor de publieke belangen kunnen ontstaan”, schrijft de minister.

“Dat is bijvoorbeeld wanneer financiële doelstellingen van door private equity partijen gefinancierde zorgaanbieders, een groter belang kunnen krijgen dan de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg. Op dit moment is er echter weinig bekend over de effecten van private equity in de diverse zorgsectoren in Nederland.”

Gelijkheidsbeginsel

Onder haar voorganger Ernst Kuipers zijn al onderzoeken in gang gezet naar de precieze effecten van private equity in de zorg. Naar verwachting komen de eerste resultaten van dit onderzoek in het eerste kwartaal van dit jaar.

Maar zelfs als beleidsmakers tot maatregelen zouden willen overgaan, is een verbod niet makkelijk vorm te geven. Alle zorgaanbieders zijn private partijen en het staat ze vrij om op allerlei manieren zich te laten financieren, schrijft de minister. Als bepaalde investeerders hiervan worden uitgesloten zou dat ook aan de vrijheid van ondernemerschap, het eigendomsrecht en het vrij verkeer van kapitaal raken. “Om een maatregel te kunnen nemen, moet in ieder geval onderbouwd kunnen worden dat de getroffen maatregel proportioneel is en noodzakelijk en, waar van toepassing, ook dat deze niet in strijd is met het gelijkheidsbeginsel.”

Goodwill

In een andere Kamerbrief over de overnames van Co-Med schrijft de minister dat er nog steeds wordt gekeken naar extra bevoegdheid van de Nederlande Zorgautoriteit (NZa) om overnames te verbieden wanneer onderzoek wordt gedaan naar zorgaanbieders.

In de brief schrijft ze ook dat het niet mogelijk is om de het betalen van goodwill te verbieden bij overnames. Goodwill is een boekhoudkundige post die staat voor de meerprijs die wordt betaald bovenop de intrinsieke waarde van een organisatie. Commerciële ketens kunnen die meerprijs betalen, maar startende huisartsen niet waardoor die uit de markt worden geconcurreerd.

Desalniettemin is er geen juridische mogelijkheid om goodwill te verbieden zonder in strijd te komen met artikel 1 van het eerste protocol bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (bescherming van eigendomsrecht).