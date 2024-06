Helder neemt nieuwe maatregelen na misstanden zorgboerderij Aurora Borealis

Er komen nieuwe maatregelen voor pgb-wooninitiatieven om ervoor te zorgen dat er meer zicht is op deze organisaties en misstanden zoals bij zorgboerderij Aurora Borealis worden voorkomen. Zo komt er een transparantieregister voor deze initiatieven en wordt onderzocht wat er voor nodig om voor zorgkantoren pgb’s af te kunnen wijzen of voorwaarden te stellen aan een pgb, schrijft minister Conny Helder in een Kamerbrief.

Één op de zes budgethouders in de Wlz zet het pgb geclusterd in. Een deel doet dat gedwongen omdat het wooninitiatief daarom vraagt. Op die manier heeft het zorgkantoor wel een relatie met de ontvangers van de budgetten, maar krijgt het goed beeld van het wooninitiatief in tegenstelling tot initiatieven die wel een contract aangaan met het zorgkantoor. Dit gebeurde ook bij Aurora Borealis, waar cliënten op sadistische wijze werden mishandeld en er geen zicht was van buiten op wat er gebeurde.

Antwoorden

“Welke eisen kunnen zorgkantoren stellen aan eigen regie van budgethouders binnen wooninitiatieven? Wat is eventueel nog nodig in regelgeving? Welke investering in (zorginhoudelijke) kennis en vaardigheden van zorgkantoormedewerkers kan helpen?”, zijn enkele van de vragen waar Helder antwoord op zoekt samen met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Zorgkantoren zeggen het nu juridisch moeilijk te vinden om bepaalde wooninitiatieven onderbouwd uit te sluiten als die naar hun oordeel geen verantwoorde en doelmatige zorg leveren.

Uitbreiding Wtza

Helder verwijst verder naar het amendement van PvdA/GL-Kamerlid Julian Bushoff over de uitbreiding van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). Als de Eerste Kamer de motie aanneemt, gaat de vergunningsplicht gelden voor alle zorginstellingen die zorg verlenen op grond van de Zorgverzekeringswet of Wet langdurige zorg, en dus ook voor met pgb gefinancierde wooninitiatieven.

Ook schrijft de minister dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de zorgkantoren werken aan betere informatie-uitwisseling rond pgb-gefinancierde wooninitiatieven. Nu zou het juridisch ingewikkeld zijn om vanuit de inspectie tijdig informatie te delen met de zorgkantoren.

Contracteren

De zorgkantoren onderzoeken op hun beurt hoe ze de contracteringsmogelijkheden voor deze wooninitiatieven kunnen verbeteren vanaf 2026. Daar hoort ook bij dat zorgkantoren proactief het gesprek voeren met pgb-gefinancierde wooninitiatieven over de mogelijkheden voor en implicaties van een contract. Contractering lijkt nu vooral ingericht op grotere aanbieders. Zorgkantoren gaan na hoe zij in dit proces beter kunnen aansluiten bij kleinschalige aanbieders.