Helder: voldoende ruimte voor ouderenzorg om exploitatie rond te krijgen

Demissionair minister Conny Helder gaat bij het UWV en Zorgverzekeraars Nederland inventariseren of er ouderenzorgorganisaties van plan zijn om personeel te ontslaan. Dit schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer nadat de Kamer hier een motie over had aangenomen.

Werkgevers die binnen drie maanden twintig of meer werknemers willen ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen, moeten dit bij het UWV melden. Hierbij moeten ze ook aangeven wat de rede is. Tot nu toe heeft nog geen enkele organisatie in de ouderenzorg dit gedaan.

Volgend kabinet

Verder wordt ZN gevraagd of ouderenzorgorganisatie bij de zorgkantoren hebben aangegeven of er ontslagen vallen. Uiterlijk eind november wordt hier naar verwachting over gecommuniceerd door ZN. De minister neemt dit mee in de voor december geplande voortgangsbrief WOZO.

In de motie wordt de minister ook opgeroepen maatregelen te nemen, maar volgens Helder hebben ouderenzorgorganisaties voldoende middelen om de exploitatie rond te krijgen. “Als toch mocht blijken dat er organisaties in de ouderenzorg zijn die vanwege financiële redenen voornemens zijn werknemers te ontslaan, dan is het aan een volgend kabinet om hierop eventueel gerichte maatregelen te nemen”, aldus Helder.