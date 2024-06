Helder wil zorgkantoren mogelijkheid geven om druk op verpleeghuis te verminderen

Helder moet hiervoor maar liefst vier wetten wijzigen. Het gaat om een wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet financiering sociale verzekeringen, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Algemene wet bestuursrecht. De bekostigingsmogelijkheden van Het Fonds langdurige zorg kunnen dan worden uitgebreid.

Sociale benadering

Zorgkantoren krijgen met het wetsvoorstel de mogelijkheid om maatregelen te nemen die het beroep op zorg op grond van de Wet langdurige zorg voorkomen, verminderen en uitstellen. Concreet voorbeeld is dat het zorgkantoor de mogelijkheid krijgt om de sociale benadering dementie van Anne-Mei The te financieren. Met de sociale benadering worden naasten van cliënten met dementie ondersteund.

Uitstel van acht maanden

Ander voorbeeld is de inzet van een zorg-arrangeur. Daarmee is geëxperimenteerd in de gemeenten Ede, Dongen en Hoogeveen. Ook hiermee kan volgens de minister een zwaardere zorgvraag uitgesteld worden. Helder haalt een onderzoek aan van Significant, waaruit blijkt dat in 62,5 procent van de onderzochte businesscases door de domeinoverstijgende aanpak met een zorg-arrangeur een opname in een zorginstelling is voorkomen of uitgesteld, met een gemiddelde duur van 8 maanden.

Integrale organisatie

Zorgkantoren hebben nu geen mogelijkheid om te investeren in dit soort ‘preventieve’ maatregelen. Volgens Helder draagt dit wetsvoorstel bij aan het verbeteren van het stelsel, doordat de kosten en baten van preventie meer gedeeld kunnen worden. “Op die manier wordt zorg meer integraal en rondom de burger georganiseerd en minder gefragmenteerd. Tevens draagt dit eraan bij om verdieping en versnelling te krijgen in de bredere beweging naar passende zorg.”

Zonder stelselwijziging

Helder ziet hier ook een manier om te kunnen manoeuvreren tussen verschillende domeinen, zonder dat een stelselwijziging nodig is. “Het overhevelen van (delen van) de ouderenzorg is een ingrijpende stelselwijziging en vereist dat alle randvoorwaarden op een adequate wijze worden ingevuld. De implementatie hiervan neemt een aantal jaren in beslag, terwijl dit wetsvoorstel relatief eenvoudig geïmplementeerd kan worden. Met dit wetsvoorstel worden geen onomkeerbare stappen gezet ten aanzien van een stelselwijziging. Het is aan een nieuw kabinet om hier beleidskeuzes in te maken.”

Het wetsvoorstel wordt binnenkort voorgelegd aan de Tweede Kamer.