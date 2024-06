Helder zet bezuinigingen ouderenzorg in de ijskast

Demissionair minister Conny Helder zet de bezuinigingen voor de ouderenzorg in de ijskast. Hierdoor ontstaat er wel een gat van 615 miljoen euro op de begroting, waarvoor het kabinet een andere dekking zal moeten zoeken. Helder stelt dit in een nieuwe Kamerbrief.

Door het aanpassen van de Wlz-tarieven voor 2025 had Helder de opgeschorte bezuinigingen in de ouderenzorg willen vlottrekken. De Tweede Kamer heeft deze tariefmaatregel daags na het verschijnen van de brief van Helder controversieel verklaard. Helder zal de NZa dan ook geen opdracht geven de tarieven aan te passen, tenzij de Kamer de controversieelverklaring van de voorhangbrief opheft.

Uitstel naar 2026

Het idee was in 2023 al om te verwachten besparingen via meerjarige contracten met budgetafspraken en doorontwikkeling van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg meerjarig door te voeren in de Wlz-tarieven. Dat had in 2024 moeten ingaan, maar is eind dat jaar opgeschort omdat volgens de minister de voorbereiding van de maatregelen vertraging opliep. Nu stelt de minister haar bezuinigingsplannen vanwege de controversieelverklaring opnieuw uit. Voor 2026 zijn de bezuinigingen voorlopig nog wel van kracht maar het nieuwe kabinet kan daar anders over beslissen.

Medisch generalistische zorg

De veel bekritiseerde overheveling van Wlz-behandeling en medicijnen naar de Zvw is in juli 2022 uitgesteld. De wetswijziging had in 2025 moeten ingaan, maar stuitte op teveel problemen in het veld. Veldpartijen hebben aangegeven dat een zorgvuldige overheveling per 2025 “een ongewenst hoge druk zet op de zorgverlening aan de meest kwetsbare ouderen en mensen met een beperking”. Helder zei toen bereid te zijn met de zorgpartijen om tafel te gaan zitten, op voorwaarde dat de ingeplande bezuiniging van 170 miljoen euro op een andere manier zou worden gerealiseerd. Intussen is ook deze maatregel controversieel verklaard.

Financiële gevolgen

Nu de tariefmaatregelen in 2025 niet doorgaan, leidt dit tot een besparingsverlies van 615 miljoen euro, zo heeft Helder berekend. Dit is opgebouwd uit een besparingsverlies van 245 miljoen euro in 2025 bij de maatregel meerjarige contracten met budgetafspraken, een besparingsverlies van 200 miljoen euro in 2025 bij de doorontwikkeling kwaliteitskader verpleeghuiszorg en een besparingsverlies van 170 miljoen euro in 2025 bij de maatregel Wlz-behandeling. Het ‘besparingsverlies’ werkt ook door in relatie tot het recente hoofdlijnenakkoord van de formerende partijen.

Controversieel

Op 23 april 2024 liet Helder weten door te willen gaan met bezuinigingen op de ouderenzorg per 2025. Vervolgens heeft de Tweede Kamer op 25 april besloten om de brief, genaamd ‘Voorhang Wlz-behandeling en vervolg twee andere Wlz-maatregelen uit het coalitieakkoord’, op de lijst van controversiële onderwerpen te zetten. Aanvullend hierop heeft de vaste Tweede Kamercommissie voor VWS per brief op 26 april 2024 verzocht om “geen onomkeerbare stappen te zetten op dit onderwerp”. Naast de maatregel op het terrein van Wlz-behandeling gaat het hierbij om de tariefmaatregelen inzake meerjarige contracten met budgetafspraken en de doorontwikkeling van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. In de procedurevergadering van de vaste Tweede Kamercommissie voor VWS op 29 mei 2024 is door het Tweede Kamerlid Dobbe verzocht om een brief waarin Helder uiteenzet hoe omgaat met de controversieelverklaring.