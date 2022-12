Helft gemeenten ontmoedigt gebruik huishoudelijke hulp

De helft van de grotere gemeenten ontmoedigt mensen met een hoger inkomen een beroep te doen op huishoudelijke hulp vanuit de Wmo. Via een moreel appel proberen ze mensen te overtuigen zelf huishoudelijke hulp in te schakelen, maar in de praktijk werkt dit niet. Dit blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur onder de veertig grootste gemeenten.