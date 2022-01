Helft volwassen Nederlanders heeft boosterprik gehad

Bijna 6,5 miljoen volwassenen in Nederland hebben inmiddels een boosterprik tegen het coronavirus gekregen. Dat is 45,2 procent van alle volwassenen. Een week geleden stond de teller op 4,6 miljoen boosterprikken, oftewel 32 procent.

Vaccineerders hebben vorige week 1,86 miljoen mensen een boosterprik tegen het coronavirus gegeven. Daarnaast kregen bijna 40.000 mensen een eerste, tweede of aanvullende inenting. Nog nooit zijn er in een week tijd zoveel mensen ingeënt.

Eerste vaccinatie

Vorige week hebben 13.602 mensen zich voor de eerste keer laten vaccineren, tegen iets meer dan 8500 in de beide weken ervoor. Iets meer dan 25.000 mensen kregen een tweede inenting. Dat is vergelijkbaar met de weken ervoor.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft nog geen informatie over hoeveel mensen in elke leeftijdsgroep een boosterprik hebben gekregen.

Eind januari

De overheid wil dat alle volwassenen die volledig zijn gevaccineerd en ervoor in aanmerking komen, voor eind januari de kans hebben gehad een boosterprik te halen. Mensen die onlangs corona hebben gehad of die te recent hun laatste prik hebben gekregen, moeten nog even wachten. Om het doel te kunnen halen moet het huidige priktempo ook de komende weken worden aangehouden. Voor deze week staan volgens het RIVM zo’n 950.000 boosterafspraken gepland.