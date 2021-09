Henk Kamp vertrekt per direct bij ActiZ om minister van Defensie te worden

Henk Kamp start met ingang van vrijdag als minister van Defensie en legt daarmee per direct zijn werkzaamheden als voorzitter bij ActiZ neer. Hij volgt Ank Bijleveld-Schouten op die aftrad na een motie van afkeuring in de Tweede Kamer na de evacuatieoperatie in Afghanistan. De taken van Kamp bij ActiZ zullen worden waargenomen door vice-voorzitter Ronald Schmidt.

Het vertrek van Kamp, die sinds 2017 voorzitter bij ActiZ was, komt drie maanden eerder dan gepland, meldt ActiZ. De werkgeversvereniging is sinds de zomer al op zoek naar een nieuwe voorzitter die volgens de planning later dit jaar benoemd zal worden.

Demissionair kabinet

Kamp wordt in het demissionaire kabinet tegelijk met Ben Knapen benoemd. Knapen start als minister van Buitenlandse Zaken nadat Sigrid Kaag aftrad als minister, ook nadat de Tweede Kamer een motie van afkeuring had uitgesproken vanwege de evacuatieoperatie in Afghanistan.