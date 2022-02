Hervorming van de jeugdzorg in diepe impasse

De plannen om de jeugdzorg te verbeteren waren eigenlijk al een heel eind gevorderd. Zeven werkgroepen hadden zich al gebogen over de grote vraagstukken waar de jeugdzorg mee kampt: reikwijdte en preventie; kwaliteit en effectiviteit; toegang; kennis, leren en ontwikkelen; regionalisering; inkoop en administratieve lasten; en data en monitoring.

Bezuiniging

De hervormingsagenda kreeg al een begrotingsopdracht mee. Dit was onder andere de reden dat de kaderleden van FNV uit het overleg stapten – het ging hen te weinig over de inhoudelijke verbetering van de jeugdzorg en te veel over geld.

Extra bezuiniging

Toen kwam het nieuwe kabinet met een onverwachtse extra bezuiniging op de jeugdzorg van 500 miljoen. De gemeenten waren hier zo van ontdaan dat ze de hele hervorming opschortten tot het kabinet deze bezuiniging zou intrekken.

Betreuren

De andere partijen aan tafel (professionals, aanbieders en cliënten) zijn niet gecharmeerd van deze impasse. Peter Dijkshoorn, die als kinder- en jeugdpsychiater de professionals vertegenwoordigt, zegt: “Met heel veel mensen is hier hard aan gewerkt. Onder andere door ervaringsdeskundigen en jeugdhulpprofessionals. Een kabinetsbeslissing leidt nu tot strijd tussen gemeenten en ministerie. Daardoor ligt alles nu weer stil. Deze impasse is te betreuren. De kinderen, jongeren, gezinnen, zorgverleners, maar ook ambtenaren bij gemeenten die verder willen zijn hier niet bij gebaat.”

Praten over zorg

Dijkshoorn vindt dat jeugdhulp meer en meer van overheden en de bureaucratie wordt. “Het aantal regels groeit al een tijd, de bemoeienis van ambtenaren groeit, het aantal ambtenaren wat zich met jeugd bezighoudt groeit. Daardoor moeten controllers in zorginstellingen zich ook steeds meer bemoeien met de zorg. Er gaat steeds meer geld naar praten over zorg.”, zegt hij. “De aanzet van de hervormingsagenda was grotendeels bureaucratisch. Zorginhoud nam en kreeg meer ruimte in het werken aan die agenda, maar dat ligt nu weer stil door ambtelijke, of misschien politieke discussie.”

Staatssecretaris

VNG was niet bereikbaar voor commentaar. VWS laat weten dat staatssecretaris Van Ooijen “met het kabinet in gesprek is over de huidige situatie en ook graag op korte termijn met gemeenten en andere partijen verder om tafel wil over de grote inhoudelijke uitdagingen die spelen in de jeugdzorg.”