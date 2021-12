HMC: VGZ en Menzis vragen draconische bezuinigingen

Het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) vreest dat er voor volgend jaar geen contract wordt gesloten met VGZ en Menzis. De impact is in potentie groot omdat 40 procent van de patiënten van het HMC in 2021 is verzekerd bij een van deze twee verzekeraars.

“We hebben nog minder dan een maand om tot overeenstemming te komen, maar de onderhandelingen met Menzis en VGZ lopen stroef en met de voorstellen die er nu liggen, heb ik er een hard hoofd in dat het goed komt”, zegt financieel directeur David Voetelink van HMC over het onderhandelingsproces.

Onbegrijpelijk

Menzis en VGZ verlangen dat HMC tot 10 procent bezuinigt. Het ziekenhuis zou hierdoor de budgetten met 15 miljoen euro moeten verlagen, aldus Voetelink die spreekt van draconische bezuinigingen. “Juist in deze tijd, waar al zoveel van de zorg wordt gevraagd, is het onbegrijpelijk om te praten over bezuinigingen. Je zou verwachten dat deze twee zorgverzekeraars in de zorg investeren in plaats van extra bezuinigingen opleggen. Maar in plaats daarvan worden door deze twee zorgverzekeraars onaanvaardbare kortingen aan ons gevraagd. Ze verlangen daarmee draconische bezuinigingen.”

Duurder

“Het is goed om onze patiënten te laten weten dat als de opstelling van deze zorgverzekeraars niet verandert, en zij volgend jaar bij Menzis of VGZ zijn verzekerd, bij ons duurder uit zullen zijn omdat zij een groot deel van hun behandeling in HMC zelf moeten betalen. Wanneer patiënten in de vertrouwde handen willen blijven van hun behandelaar bij HMC zonder dat zij extra moeten betalen, dan moeten zij voor 31 december 2021 overstappen naar een andere zorgverzekeraar.”

HMC heeft inmiddels alleen met CZ een contract rond voor 2022. Met zeven andere zorgverzekeraars is ook nog geen contract gesloten, maar is er wel zicht op een contract. Eerder lieten andere ziekenhuizen al weten dat de onderhandelingen met zorgverzekeraars ontzettend moeizaam gaan. Meerdere ziekenhuizen hebben voor volgend jaar met sommige verzekeraars geen contract afgesloten.

Reactie verzekeraars

In een reactie geven beide zorgverzekeraars aan vertrouwen te hebben dat er alsnog een contract wordt gesloten. Een woordvoerder van Menzis zegt niet inhoudelijk in te gaan op de gesprekken met het HMC. “Wij vinden dat die aan tafel besproken moeten worden. Het is vervelend dat er onrust veroorzaakt wordt bij verzekerden en patiënten.”

Menzis erkent verder dat de onderhandelingen dit jaar erg gevoelig liggen, onder meer door de hoofdlijnakkoorden. “We hebben met z’n allen afgesproken om die groei van de ziekenhuizen terug te brengen naar nul dus als er een groeipercentage ligt moet dat wel onderbouwd worden”, legt de woordvoerder uit. Daarnaast vindt Menzis het belangrijk dat er in de plannen meer aandacht komt voor preventie, er goed gekeken wordt naar zorg die ook bewezen meerwaarde levert, marktconforme tarieven en de mogelijkheden voor zorg op afstand.

Alternatief aanbod

VGZ schrijft in een reactie: “De onzekerheid die corona met zich meebrengt, maakt ook het sluiten van contracten met bijvoorbeeld ziekenhuizen ingewikkelder. Het is begrijpelijk dat mensen zich – juist nu – zorgen maken over het zorgaanbod. Om die reden benadrukt VGZ dat haar leden ook het komend jaar in alle ziekenhuizen terecht kunnen. Wel kan het zo zijn dat we leden verwijzen naar een alternatief aanbod, bijvoorbeeld vanwege de druk op de zorg. Onze zorgadviseurs zoeken in dat geval samen met leden naar een passende zorgaanbieder. Voor wat betreft Haaglanden Medisch Centrum (HMC) kunnen we zeggen dat de gesprekken in volle gang zijn. Net als met veel andere ziekenhuizen.”

Niet-passende zorg

Menzis zegt verder nog steeds te zien dat er veel zorg wordt gegeven waarvan niet bewezen is dat het passend of effectief is. “Daar moeten we echt mee stoppen. Dat ligt natuurlijk niet alleen bij de zorgaanbieder, we zijn in Nederland gewend zorg te krijgen als we daarom vragen. Maar het (goede) gesprek moet echt beter gevoerd worden, is het wel nodig, levert het daadwerkelijk meerwaarde op en bovenal is dit ook echt wat de patiënt wil.” De zorgverzekeraar benadrukt dat 50 procent van de begroting voor volgend jaar naar verwachting naar de ziekenhuiszorg gaat.