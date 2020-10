Hoe kan design helpen om intimiteit terug te brengen in de zorg?

Er komt steeds meer aandacht voor zaken als positieve gezondheid en ‘samen beslissen’ heeft een plek ingenomen in onze zorg, maar we zijn er in de zorg nog niet. Hoe kan design ons helpen om de zorg te veranderen en de intimiteit terug te brengen? Hierover gaat Skipr-hoofdredacteur Simon Broersma in gesprek met Floortje Scheepers, hoogleraar Innovatie in de geestelijke gezondheidszorg bij het UMC Utrecht en Gjilke Keuning, curator Embassy of Health tijdens Virtuele Dutch Design Week.

Gesprekken gaan in de zorg vaak over leven en dood over hoe de toekomst, als die er al is, zal zijn voor de patiënt. Mensen zijn niet hun aandoening, al focussen we daar in de zorg doorgaans wel op.

Beter verhalen vertellen

“Dankzij design kunnen patiënten misschien beter hun verhaal vertellen en artsen kunnen dichter bij dat verhaal kunnen komen te staan”, denkt Floortje Scheepers. “Daarnaast denk ik dat design kan helpen in de manier van werken, hoe we communiceren met elkaar en hoe dat intuïtiever en makkelijker zou kunnen in de dagelijkse praktijk.”

Ze geeft een concreet voorbeeld: de Verhalenbankpsychiatrie. Psychiatrische patiënten doneren daar hun verhaal, deze worden geanalyseerd. Hier vloeide een kunstproject uit voort. “In één beeld werd duidelijk waar de patiënt mee geworsteld had. De patiënt herkende zich er in en en hoe moeilijk het was om haar verhaal uit te leggen aan haar behandelaars.”

Bestaande methoden verbeteren

Ook bestaande behandelmethoden of toepassingen zoals beeldbellen kunnen door middel van goed design worden verbeterd of beter aansluiten op de behoeften van een patiënt. Volgens Gjilke Keuning moet je er als behandelaar niet van tevoren een beeld over vormen: het is belangrijk dat dat vanuit de patiënt te doen. “Je moet met een neutrale blik samen op onderzoek uitgaan. Dat is volgens mij het belangrijkste wat we met ontwerp doen. En als het anders kan, kun je ook snel kijken hóe het anders kan.”

