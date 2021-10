Hoekstra: Zorginstellingen kunnen geld niet voordelig stallen bij overheid

Interessant voor u

Oemar van der Woerd, promovendus Healthcare Governance aan Erasmus University Rotterdam, en anderen schreven hierover een essay in Skipr quarterly. Dit blog is daar een samenvatting van. BeterKeten Ziekenhuizen maken steeds meer deel uit van een groot en divers palet aan samenwerkingsverbanden rond medisch-specialistische zorg, met verschillende en overlappende schaal, deelnemers, mate van formalisatie, beoogde […]

Alleen gynaecologen geloven nog in het huidige voorstel voor een integrale bekostiging van de geboortezorg. Verloskundigen, kraamzorg en de Patiëntenfederatie zien er geen brood in, zo blijkt uit een nieuwe ronde gesprekken tussen de partijen. De integrale bekostiging, zoals die nu voorligt, kan dan ook niet dienen als ‘stip op de horizon’ voor de geboortezorg.

Albert Schweitzer ziekenhuis heeft vanaf nu een specialist in hartafwijkingen bij kinderen: Onno Graafland. Hij is opgeleid tot kinderarts-Cardex en kan hartafwijkingen opsporen met een hartecho.

Nieuws

Jan Kremer: ‘Het wordt pas simpel als je ziet dat het complex is’

Omarmen van complexiteit. Dat is volgens Jan Kremer, hoogleraar patiëntgerichte innovatie in het Radboudumc, het antwoord op de grote maatschappelijke vragen waar we in de zorg voor staan. Hij somt op: hoge kosten, personeelstekorten, duurzaamheid… ‘Inderdaad, grote vragen,’ stelt hij vast.