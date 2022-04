Hoger risico op ernstige bloedstolsels tot half jaar na covid-19

Een studie uit Zweden gepubliceerd door The BMJ vandaag vindt een verhoogd risico op diep veneuze trombose (een bloedstolsel in het been) tot drie maanden na covid-19-infectie, longembolie (een bloedstolsel in de longen) tot zes maanden en een bloeding tot twee maanden.

Er is ook een grotere kans op het ontstaan van bloedstolsels bij patiënten met onderliggende aandoeningen (comorbiditeit), patiënten met ernstiger covid-19 en tijdens de eerste pandemiegolf in vergelijking met de tweede en derde golf. De onderzoekers achten het zinvol om bij patiënten in hoog risicogroepen preventieve maatregelen te nemen tegen trombose. De bevindingen onderstrepen het belang van vaccinatie tegen covid-19.

Longembolie

Tijdens hun analyses vonden de onderzoekers een vijfvoudige toename van het risico op diep veneuze trombose, een 33-voudige toename van het risico op longembolie en een bijna tweevoudige toename van het risico op bloedingen in de 30 dagen na infectie.

De risico’s waren het hoogst bij patiënten met ernstiger covid-19 en tijdens de eerste pandemiegolf in vergelijking met de tweede en derde golf, wat volgens de onderzoekers kan worden verklaard door verbeteringen in behandeling en vaccindekking bij oudere patiënten na de eerste golf.

Zelfs bij milde, niet-gehospitaliseerde covid-19-patiënten vonden de onderzoekers verhoogde risico’s op diepe veneuze trombose en longembolie. In milde gevallen werd geen verhoogd risico op bloedingen gevonden, maar in ernstigere gevallen werd een merkbare toename waargenomen.

Onderzoek

Met behulp van nationale registers in Zweden identificeerden de onderzoekers tussen 1 februari 2020 en 25 mei 2021 meer dan een miljoen mensen met bevestigde SARSCoV-2-infectie, gematcht naar leeftijd, geslacht en provincie van verblijf met meer dan vier miljoen mensen die geen positief SARS-CoV-2-testresultaat hadden gehad.

Vervolgens voerden ze twee analyses uit: in de eerste berekenden ze de percentages van diepe veneuze trombose, longembolie en bloedingen bij covid-19-personen tijdens een controleperiode (vóór en lang na de diagnose covid-19) en vergeleken ze deze met de percentages in verschillende tijdsintervallen na de diagnose covid-19.

In de tweede analyse berekenden ze de percentages van diepe veneuze trombose, longembolie en bloedingen gedurende de periode 1-30 dagen na de diagnose covid-19 in de covid-19-groep en vergeleken ze met de overeenkomstige percentages in de controlegroep.

Beperkte testcapaciteit en vaccinatie

Het betreft hier een observationele studie, dus de onderzoekers kunnen de oorzaak niet vaststellen en ze erkennen verschillende beperkingen die hun bevindingen kunnen hebben beïnvloed. VTE was bijvoorbeeld mogelijk ondergediagnosticeerd bij patiënten met covid-19, het testen op covid-19 was beperkt, vooral tijdens de eerste pandemiegolf, en informatie over vaccinatie was niet beschikbaar. De resultaten waren echter grotendeels consistent na verdere analyses en zijn in lijn met vergelijkbare studies over het verband tussen covid-19 en trombo-embolische gebeurtenissen, wat suggereert dat ze bestand zijn tegen onderzoek.