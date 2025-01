Holland Immo Group koopt 78 zorgappartementen

Holland Immo Group heeft onlangs twee zorgvastgoedlocaties gekocht: Noorderheem in Lelystad en Busselspark in Veghel. Voor 24,4 miljoen euro worden hier 78 zorgappartementen ontwikkeld.

De verwachte oplevering is gepland voor november 2025 voor Noorderheem en december 2025 voor Busselspark. De appartementen kunnen vervolgens voor 20 jaar worden verhuurd.

Mirian Broere, Head of Investments bij Holland Immo Group: “Met deze acquisitie versterken we onze focus op onder meer impactbeleggen en zorgvastgoed. Hiermee spelen we in op de stijgende vraag naar passende woonzorgoplossingen en ondersteunen we de uitbreiding van essentiële zorgfaciliteiten voor ouderen en mensen met een zorgbehoefte. Zo combineren we maatschappelijke impact met duurzaam rendement voor Holland Immo Group beleggers.”