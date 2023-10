Hoofd immunologie MUMC+ op non-actief

De raad van bestuur van het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+) heeft het hoofd van de afdeling Klinische Immunologie op non-actief gesteld. Hij blijft tijdelijk vrijgesteld van werkzaamheden voor de duur van een onderzoek op de afdeling. Aanleiding voor dat onderzoek zijn “meldingen over het functioneren van de afdeling”, laat een woordvoerder van het MUMC+ woensdag weten. De afdeling immunologie heeft al langer te maken met interne problemen. In juni moest de afdeling het plotseling zonder zijn vier specialisten stellen.

De drie overige immunologen van de afdeling Klinische Immunologie zijn nu wel aan het werk. “Gedurende het onderzoek doen wij geen mededelingen over feiten en omstandigheden van de meldingen of het onderzoek”, aldus de woordvoerder. “De zorg gaat zo veel als mogelijk door; patiënten die geraakt worden door het uitvallen van hun behandelaar worden persoonlijk geïnformeerd. Er kan sprake zijn van het wijzigen van de behandelaar of verplaatsen van afspraken zolang dat medisch verantwoord is.”

Doorstart

In juni legden de vier specialisten het werk neer. Voor behandelingen werden toen medisch specialisten van de afdeling interne geneeskunde ingezet, met name specialisten op het gebied van nefrologie en reumatologie. Voor zeldzame en complexe ziekten werden afspraken gemaakt met immunologen van het Radboudumc. Nieuwe patiënten werden tijdelijk verwezen naar andere ziekenhuizen in de regio of het Radboudumc.

Vanaf 12 juli maakte de afdeling een doorstart en konden patiënten weer poliklinische afspraken maken met de klinisch immunologen. De vier specialisten die eerst het werk hadden neergelegd, waren weer terug. Sinds juni is er een tijdelijke inschrijvingsstop voor nieuwe patiënten. Wel worden patiënten opgenomen als dat nodig is.

Onrust

Onder patiënten is al enige tijd onrust over de gang van zaken in het ziekenhuis. De afdeling behandelt jaarlijks 2.500 tot 3.000 patiënten. De afdeling is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van ziekten van het afweersysteem, zoals auto-immuunziekten, afweerstoornissen en allergische ziektebeelden. Het medisch hoofd van Interne Geneeskunde heeft ontslag genomen. Maar dat zou losstaan van de ontwikkelingen op immunologie. (ANP)