Hoogleraar gezondheidsrecht: ‘Geen wetswijziging nodig voor vaccinatieplicht’

Een vaccinatieplicht is niet zonder meer in strijd met de Nederlandse vrijheidsrechten, legt rechter en hoogleraar gezondheidsrecht Aart Hendriks uit. Overheid en bedrijven kunnen een vaccinatieplicht opleggen.

Keuzevrijheid

Terwijl de landen om ons heen, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië, steeds meer vaccinatieverplichtingen opleggen, is Nederland nog erg terughoudend. Dat is logisch gezien onze grondwet, maar hoogleraar gezondheidsrecht aan de Universiteit Leiden en rechter plaatsvervanger Aart Hendriks is er meer ruimte voor een vaccinatieplicht dan nu gedacht wordt. “Op grond van wet- en regelgeving is een vaccinatieplicht vanuit de overheid momenteel niet toegestaan. Volgens de grondwet is er keuzevrijheid om te kiezen voor een vaccinatie”, vertelt Hendriks aan de Jurist. “Tegelijkertijd wordt ook voorgeschreven dat de overheid maatregelen moet nemen ter bescherming van de volksgezondheid.” De overheid mag in noodsituaties afwijken van de grondwet.

Werkgevers

Ook bedrijven kunnen onder bepaalde omstandigheden een vaccinatie verplicht stellen voor hun medewerkers. Als deze tenminste proportioneel is en niet discrimineert.

Dwang

Hierover deed de Gezondheidsraad, waar Hendriks lid van is, in februari al een advies. Daarin schreef de raad: “Een vaccinatieplicht is een vorm van drang. Dit geldt ook voor versoepeling van maatregelen voor gevaccineerden. Drang is niet per definitie onaanvaardbaar, maar er moet wel een rechtvaardiging voor bestaan.”

Privacy

Naast vrijheidsrechten spelen bij een vaccinatieplicht op het werk ook privacy afwegingen. Hendrinks in het interview met de Jurist uit dat bedrijven vaccinatie onder bepaalde omstandigheden wel kan verplichten, maar hier niet op kan controleren. Als werkgever mag je niet vragen of iemand daadwerkelijk gevaccineerd is.

Gewoon doen

Volgens Hendriks is het niet nodig om de wet aan te passen eer er een vaccinatieplicht mogelijk is. Een snellere weg is volgens hem dat bedrijven het simpelweg in de praktijk gaan brengen en er vervolgens een rechter een oordeel over laten vellen. ‘Het is beter als de wetgever de kaders maakt, maar er zijn af en toe noodsituaties waarin toch een beslissing genomen moet worden.’