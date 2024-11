Hoogleraar in raad van toezicht Radboudumc 

Marian Mourits is per 25 oktober 2024 benoemd tot lid van de raad van toezicht van het Radboudumc. Binnen de raad van toezicht is zij voorzitter van de commissie Kwaliteit en Veiligheid en verantwoordelijk voor deze portefeuille.

Mourits vervult de vacature die is ontstaan na het vertrek van Carina Hilders, vanwege haar benoeming tot voorzitter van de raad van bestuur van het UMC Utrecht.

Wetenschapper

Mourits was hoogleraar Gynaecologische oncologie in het UMCG. Tot 2023 was ze werkzaam als gynaecologisch oncoloog en eerder als opleider. Als wetenschapper leidde ze een onderzoeksgroep met focus op vrouwen met een erfelijke aanleg voor gynaecologische kanker. Ook heeft ze veel ervaring als toezichthouder in andere zorginstellingen.

“Marian brengt veel ervaring in zorg, onderwijs en onderzoek, gecombineerd met veel ervaring als toezichthouder”, zegt Wim van der Meeren, voorzitter van de raad van toezicht. “Dat past heel goed in onze raad van toezicht, zeker in de fase waarin de organisatie zich nu bevindt.”