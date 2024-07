Robin Peeters is per 1 juli toegetreden tot de raad van toezicht van het Dijklander Ziekenhuis. Kwaliteit en veiligheid worden zijn aandachtsgebieden.

Peeters neemt het stokje over van Robert Klautz die aan het einde van zijn tweede zittingstermijn was gekomen.

Hoogleraar Erasmus MC

Peeters is hoogleraar en afdelingshoofd Inwendige Geneeskunde in het Erasmus MC. Hij is oprichter van het Erasmus MC Academic Center for Thyroid Diseases. Ook vervult Peeters de rol van voorzitter van de Nederlandse Internisten Vereniging.