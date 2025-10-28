Huisartsen en ziekenhuizen in Limburg gaan één digitaal systeem ontwikkelen

Het samenwerkingsverband RSO Zuid-Limburg krijgt 15,3 miljoen euro aan transformatiegelden voor de ontwikkeling van een regionaal ‘data-ecosysteem’. De aanvraag is goedgekeurd door zorgverzekeraars CZ en Coöperatie VGZ.

Het regionaal data-ecosysteem is één gedeelde digitale omgeving waarin zorgverleners actuele informatie veilig kunnen uitwisselen en inwoners meer inzicht krijgen. Alle zorgdomeinen in Zuid-Limburg gaan werken op één gedeelde digitale basis.

Aan het regionaal data-ecosysteem nemen momenteel de volgende organisaties deel: Zuyderland MC, MUMC+, Maastro, MeanderGroep, Cicero, Zuyderland Care en Envida, Mondriaan, LevantoGroep, HOZL, Meditta en ZIO.

Samenwerking

“We investeren niet alleen in technologie, maar in samenwerking die de zorg duurzaam sterker maakt”, zegt Wiro Gruisen, manager regioregie van CZ. “Door zorgverleners die bij de zorg van een patiënt betrokken zijn, in staat te stellen onderling gegevens uit te wisselen, zorgen we voor de juiste informatie op het juiste moment. Hiermee bevorderen we de samenwerking tussen instellingen en domeinen en verhogen we de kwaliteit, de continuïteit en de toegankelijkheid van de zorg in deze regio.”