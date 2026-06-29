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Huisartsen en zorgverzekeraars maken verwijzen naar ‘digitaal medicijn’ mogelijk

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Huisartsen kunnen dankzij het project DiGAnl verwijzen naar zorgapps als digitaal medicijn. Vanaf 1 juli zit dat in verwijsdienst ZorgDomein.

Bewezen effectieve digitale gezondheidsapps (kortweg DiGA) die onder het project DiGAnl vallen, kunnen via ZorgDomein een verwijzing krijgen. VECOZO Dienst Verwijzen volgt naar verwachting begin volgend jaar. De lancering binnen ZorgDomein betekent een eerste stap om apps echt als digitaal medicijn in te zetten, zeggen de initiatiefnemers. “Met het project DiGAnl wordt een verwijzing naar een diga net zo vanzelfsprekend als een verwijzing naar de fysiotherapeut”, aldus LHV-bestuurslid Mariëtte Willems.

Samenwerkende partijen

De Landelijke Huisartsen Vereniging, Nederlands Huisartsen Genootschap, InEen, Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland hebben de krachten gebundeld om de verwijzing mogelijk te maken. Ze werken daarbij samen met Thuisarts, KWF en de verwijssystemen ZorgDomein en VECOZO Dienst Verwijzen.

Snel en gemakkelijk

“Door gezondheidsapps op te nemen in de verwijssystemen van huisartsen – ZorgDomein en VECOZO Dienst Verwijzen – kunnen zij snel en makkelijk kiezen voor de inzet van zo’n app”, schreef Zorgverzekeraars Nederland eerder over het initiatief. “Ook krijgen de digitale gezondheidsapps een plek op Thuisarts zodat patiënten die zich oriënteren op een klacht weten wat ze zelf kunnen doen.”

Drie apps

Patiënten kunnen na verwijzing direct zelf aan de slag om bepaalde klachten tegen te gaan. Op dit moment is verwijzing mogelijk voor drie apps: Untire (tegen vermoeidheid bij kanker), Vertigo Training (tegen (draai)duizeligheid) en URinControl (tegen ongewenst urineverlies bij vrouwen). Het is de bedoeling dat dit aantal mettertijd verder uitbreidt.

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