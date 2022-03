Huisartsen kunnen kosten boosterprikken pas in april declareren

Huisartsen die bij de eerste boosterronde in december coronavaccinaties hebben gezet bij niet-mobiele mensen kunnen dit pas later declareren dan verwacht. Eerder had het ministerie van Volksgezondheid tegen de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) gezegd dat huisartsen de gemaakte kosten vanaf het eerste kwartaal in 2022 konden terugvragen. Doordat er nog technische aanpassingen nodig zijn in het declaratieportaal, kunnen de huisartsen hun kosten pas in april declareren, aldus het ministerie.

Naar schatting zijn er ongeveer 35.000 niet-mobiele mensen in Nederland, die hun boosterprik aangeboden kregen via de huisarts. De huisarts ontvangt 90,16 euro per toegediend vaccin aan een patiënt die niet-mobiel is. In totaal zou het dan gaan om meer dan 3 miljoen euro.

Technische aanpassing

De LHV zegt al lange tijd bij het ministerie aan te dringen op een snelle afhandeling van de gemaakte kosten. Dat het declaratieportaal in april opent, is “wederom later” dan toegezegd, aldus de vereniging. Volgens het ministerie is de technische aanpassing van het portaal nodig omdat de boosters op een andere manier zijn uitgeleverd dan tijdens de basisserie van de coronavaccinaties.

Tijdens de boosterronde die eind november begon, hebben de huisartsen zo’n 300.000 vaccinaties gezet. Naast niet-mobiele thuiswonenden hebben de huisartsen ook geholpen met het zetten van prikken in zorginstellingen en bij de GGD’en. De werkzaamheden voor de instellingen en de GGD kunnen de huisartsen nu al declareren bij de GGD, laat de LHV weten.

Tweede boosterronde

Het ministerie heeft de huisartsen al wel gevraagd om bij de tweede boosterronde wederom niet-mobiele thuiswonenden en mensen in zorginstellingen zonder medische dienst te prikken. De kosten die de huisartsen hiervoor maken, worden vergoed volgens de afspraken die het ministerie heeft gemaakt met de LHV. De hoogte van de vergoeding hangt af van de doelgroep. Zo kost het meer tijd om niet-mobiele thuiswonenden te vaccineren dan meerdere mensen in een zorginstelling. (ANP)