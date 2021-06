Huisartsen vrezen veel vragen voor vaccinatiebewijzen

Huisartsen krijgen in de komende week waarschijnlijk veel vragen van mensen die zijn gevaccineerd tegen het coronavirus, maar die daarvan nog geen bewijs in de nieuwe CoronaCheck-app zien staan. Dat verwacht de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). Maar huisartsen kunnen nu nog niets voor mensen betekenen, want het systeem waarmee zij een bewijs kunnen regelen komt pas volgende week beschikbaar. “Het is de overheid die dit heeft bedacht en de overheid die het bouwt. De huisarts heeft geen invloed op wanneer het er is en kan nu nog niets voor mensen betekenen. Ga dus niet de huisarts bellen”, stelt de LHV.

In de afgelopen weken, sinds de aankondigingen van de vaccinatiebewijzen, kregen huisartsen af en toe al wel wat vragen. “Maar we verwachten dat mensen nu daadwerkelijk gaan kijken of het lukt met de app. We verwachten dat mensen dan denken: het lukt niet, ik ga de huisarts bellen. We vrezen dat het aantal vragen heel erg gaat toenemen”, laat de LHV weten.

Volgens de vereniging zijn de huisartsen bang dat het vaccinatiebewijs hun veel extra werk gaat opleveren. En dat terwijl ze het al druk hebben. Er komen veel mensen langs die in de afgelopen maanden niet naar de huisarts wilden gaan vanwege de vele coronagevallen. Dat stuwmeer van uitgestelde zorg moet in de komende coronaluwe periode worden afgehandeld.

Huisartsen zijn donderdag bijgepraat over de zogeheten uitzonderingsroute, het prikbewijs voor mensen die niet in de algemene administratie staan. Volgens de LHV hadden de huisartsen veel vragen, maar is het nog niet duidelijk of het systeem nu duidelijk voor ze is. (ANP)