Huisartsen willen garanties over voldoende vaccins

“We willen zeker weten dat er genoeg vaccins zijn om aangewezen groepen te vaccineren, huisartsen willen niemand teleurstellen”, zegt een woordvoerster van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). Het tekort aan griepvaccins heeft huisartsen veel “gedoe gegeven”, zegt ze. “En dat is voor huisartsen niet fijn, maar vooral voor hun patiënten niet.”

Gefaseerd

Vaccins tegen het coronavirus zullen niet direct na goedkeuring door de Europese gezondheidsautoriteiten met miljoenen tegelijk worden afgeleverd bij het RIVM in Bilthoven. Ze zullen gefaseerd beschikbaar komen, zoveel is duidelijk. Dat de bevolking dus ook in fases wordt gevaccineerd, vindt de LHV op zich werkbaar, zolang voor iedere groep die is aangewezen maar genoeg doses voorhanden zijn.

Kwetsbare mensen zijn het eerst aan de beurt: verpleeghuisbewoners en mensen met een verstandelijke beperking die in instellingen wonen. Daarna volgen 60-plussers met een medische indicatie, vervolgens is het de beurt aan alle 60-plussers en dan aan mensen onder de 60 met een medische indicatie en veel zorgmedewerkers. Wie jong en gezond is, komt als laatste aan de beurt.

Griepprik

De Ledenraad van de LHV gaf vorige week groen licht voor medewerking aan de vaccinaties, maar verbond daar diverse voorwaarden aan, waarvan de beschikbaarheid er een is. Huisartsen zullen vooral ouderen en chronisch zieken gaan vaccineren, dezelfde groep die nu al de griepprik van de huisarts krijgt. De manier waarop griepvaccins worden toegediend, kan dienen als een soort blauwdruk.

De huisartsen wachten nu vooral af welke vaccins uiteindelijk op de markt zullen komen. Duidelijk is dat de vaccinatieronde hen veel extra tijd gaat kosten. Ze verwachten dan ook dat de overheid hen goed zal faciliteren, bijvoorbeeld als het gaat om locaties waar de vaccinaties veilig toegediend kunnen worden. “Daarbij kunnen gemeenten of veiligheidsregio’s misschien een rol spelen”, aldus de woordvoerster. (ANP)