Ic-afdelingshoofden UMC’s willen meer actie tegen coronavirus

Nieuws Ruim 129.000 positieve tests in oktober Ongeveer 129.000 Nederlanders zijn in oktober positief getest op het coronavirus. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldde in 31 dagen tijd 129.131 nieuwe gevallen. Dat is bijna evenveel als in augustus (ruim 75.000) en september (meer dan 62.000) bij elkaar. Lees verder

Nieuws Voorzitter veiligheidsberaad wil 1,5 meter terug en coronabewijs op werkvloer Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen wil dat de 1,5 meter afstand weer wordt ingevoerd en vindt dat het coronatoegangsbewijs ook op de werkvloer moet worden ingezet. daarvoor is een wetswijziging nodig, zo zei hij in Buitenhof zondag. Wat hem betreft wordt die wetswijziging "eerder vandaag dan morgen" in gang gezet. Lees verder

Nieuws RIVM telt 7.999 positieve coronatests, meer dan weekgemiddelde Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend 7.999 meldingen van positieve coronatests gekregen. Dat is meer dan vrijdag toen (gecorrigeerd) 7.416 meldingen binnenkwamen. Lees verder

Nieuws Albert Schweitzer ziekenhuis stelt alle niet-spoedeisende geplande operaties uit Het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht stelt alle niet-spoedeisende geplande operaties vanaf maandag gedurende twee weken uit, zo schrijft het ziekenhuis op de website. Reden is het hoge aantal opgenomen coronapatiënten in het ziekenhuis. Het uitstel geldt alleen voor de locatie in Dordrecht, in Zwijndrecht gaan alle operaties wel door. Lees verder