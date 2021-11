IC’s bezig met forse uitbreiding bedden: twintig per dag erbij

Ziekenhuizen zijn bezig met een flinke opschaling van het aantal IC-bedden. Dinsdag was de capaciteit in Nederland nog 1016 bedden. Aanstaande maandag zijn dat er 1150.

Dat hebben de voorzitters van de ROAZ’en gezamenlijk besloten, aldus een woordvoerder van het Landelijk Centrum Patiënten Spreiding (LCPS): “Dat betekent wel dat overal in het land reguliere zorg zal worden afgeschaald.”

Meer coronapatiënten

De afgelopen twee dagen is de maximumcapaciteit al vergroot met 22 bedden: van 1016 dinsdag naar 1038 donderdag. De forse opschaling is nodig vanwege het sterk stijgende aantal coronapatiënten op de IC’s. Als de toename net zo snel verloopt als de afgelopen twee weken, zou de maximumcapaciteit van 1016 al 1 december worden bereikt. De afgelopen twee weken is het aantal covidpatiënten op de IC’s gestegen van 273 naar 413.

Het LCPS kan niet zeggen hoeveel procent de reguliere zorg wordt afgeschaald om deze capaciteit vrij te maken. Ook is nog niet duidelijk wat er mogelijk is in een volgende uitbreidingsfase. Deze maand kwamen er per dag netto gemiddeld tien covidpatiënten bij op de IC’s. Als deze trend doorzet, biedt dit opschalingsplan van de ROAZ’en soelaas voor twee weken, tot ongeveer 15 december.

Hulp uit Duitsland

Wanneer die maximumcapaciteit wordt bereikt, hangt onder andere af van het aantal grieppatiënten op de IC’s en de capaciteit die de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen vrijmaakt voor de opname van Nederlandse patiënten. De Duitse ziekenhuizen hebben zich donderdag bereid verklaard om twintig coronapatiënten over te nemen. Onduidelijk is of dat er later meer kunnen worden.