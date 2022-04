Ict zorgprestatiemodel is nog niet gereed

De ict voor het nieuwe betalingssysteem in de geestelijke gezondheidszorg is nog niet helemaal af. Sommige, vooral kleinere ggz-aanbieders kunnen al declareren. Maar de ict van grotere ggz-aanbieders is nog niet gereed.

De ggz werkt sinds 1 januari 2022 met een nieuw betalingssysteem, het zorgprestatiemodel. Bij het vorige betalingssysteem kregen zorgverleners betaald voor het hele traject van diagnose en behandeling, na het afsluiten van de behandeling. Met het zorgprestatiemodel kunnen zorgverleners maandelijks hun directe uren declareren.

Deels begonnen

De afgelopen maanden zijn enkele zorgverleners al met dit systeem begonnen, maar nog niet alle ggz-organisaties kunnen declareren omdat hun ict nog niet af is. Een woordvoerder van Zilveren Kruis laat weten dat kleinere ggz-aanbieders al kunnen declareren; de meeste grote ggz-aanbieders nog niet.

Een woordvoerder van VWS laat weten dat volgens VECOZO half maart al 831 verschillende unieke zorgaanbieders binnen het zorgprestatiemodel gedeclareerd hebben. VECOZO is het internetportaal voor veilige communicatie in de zorg tussen zorgverzekeraars, zorgverleners en zorgkantoren.

1 april

Voormalig staatssecretaris verantwoordelijk voor de ggz, Paul Blokhuis, zei in een Kamerdebat op 11 november 2021 dat de declaratiefunctie op 1 april zou werken. Dat is niet gehaald.

Voorschotten

Zorgverzekeraars zijn op de hoogte van de problemen en hebben met de ggz-organisaties met wie ze contracten hebben afgesloten, bevoorschottingsafspraken gemaakt. Zilveren Kruis en VGZ laten weten dat ze het jammer vinden dat de ict nog niet klaar is. “In een ideale wereld is de ict klaar voordat regelingen ingaan”, aldus de woordvoerder van Zilveren Kruis. “Maar we zijn gewend aan werken met voorschotten en uiteindelijk komt het vast goed.”

Hinderlijk

Brancheorganisatie de Nederlandse ggz vindt het “zorgelijk en hinderlijk voor aanbieders dat het digitale declaratiesysteem voor de grote ggz-instellingen nog niet goed functioneert. Dit betekent dat instellingen lastiger over sturingsinformatie beschikken.”

“De implementatie van ict-systemen is altijd spannend”, vervolgt de woordvoerder van de Nederlandse ggz. “Wij vinden het belangrijk dat het systeem goed werkt. Als dat betekent dat het langer duurt voordat het geïmplementeerd wordt, dan is dat niet anders. We blijven er wel alert op dat het niet langer duurt dan nodig is. We willen allemaal graag op een effectieve manier de declaraties indienen.”

Eigen risico

Ook voor patiënten kan het vervelend zijn dat er nog geen facturen verstuurd worden. Zij krijgen hierdoor later bericht over eventueel eigen risico dat ze moeten betalen.

Uitgesteld effect

Onder andere door deze vertraging verwacht onderzoeker en zorgadviseur Jan-Luuk de Groot dat de effecten van het zorgprestatiemodel pas in 2024 zichtbaar worden, zo vertelde hij aan Zorgvisie.