Ieder(in): voorkom de fouten van de eerste coronagolf

Er moet meer aandacht zijn voor mensen met een beperking of chronische ziekte tijdens de aanzwellende tweede corona-golf. Dat schrijft belangenbehartiger Ieder(in) aan de Tweede Kamer. De Kamer debatteert woensdag over de gehandicaptenzorg en langdurige zorg. ‘Afgelopen zomer zijn de geleerde lessen van de eerste golf in kaart gebracht, maar we zien alsnog dezelfde verkeerde reflexen terugkeren’, schrijft de organisatie.