Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Kwaliteit
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

IGJ: Aanbieders alternatieve behandeling ‘wet cupping’ vaak onbevoegd

,

De alternatieve behandelmethode wet cupping, waarbij sneetjes of prikjes in de huid worden aangebracht, is niet zonder risico en degenen die het aanbieden zijn daarvoor vaak ook niet bevoegd. Met die waarschuwing komt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Bij wet cupping (of hijama) worden op de sneetjes glazen of kopjes gezet om de huid mee vacuüm te trekken en zo bloed uit het lichaam te laten vloeien. Dry cupping bestaat ook, maar dan worden er geen sneetjes aangebracht.

Steekproef

Bij wet cupping gaat het om een ingreep waarbij een arts betrokken moet zijn, stelt de inspectie. Die bezocht of belde eerder dit jaar steekproefsgewijs met zestien aanbieders van de alternatieve behandelmethode, maar geen van hen was een arts.

De inspectie zegt dat aan de behandeling risico’s zitten als “infecties, littekenvorming of andere schade door onjuist prikken of snijden zoals flauwvallen of bloedingen”. Ook is er kans op bloedoverdraagbare aandoeningen zoals hepatitis B en C.

Stoppen

Wet cupping wordt volgens de inspectie toegepast bij allerlei gezondheidsklachten. Aanbieders zijn vaak fysiotherapeuten, huidtherapeuten of masseurs.

Degenen die door de inspectie zijn benaderd, wisten niet dat een arts erbij betrokken moest zijn. Ze lieten de inspectie weten te stoppen met de behandeling of alsnog samenwerking te zoeken met een arts. Andere aanbieders die de inspectie niet bezocht of belde hebben een informatiebrief gekregen. (ANP)

Reageer op dit artikel
Meer over:Kwaliteit

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

1 jun 2026 Poll | Wie moet er absoluut in de Staatscommissie Zorg?
1 jun 2026 IGJ: Aanbieders alternatieve behandeling 'wet cupping' vaak onbevoegd
28 mei 2026 Podcast Voorzorg | Gezondheidseconoom Marcel Canoy werd patiënt, dit is wat hij leerde
27 mei 2026 IGJ start onderzoek naar kindermishandeling VeiligThuis Groningen
26 mei 2026 MRI-scan voor vrouwen met dicht borstweefsel mogelijk vertraagd

Interessant voor u

166 | Gezondheidseconoom Marcel Canoy werd patiënt, dit is wat hij leerde

Naar de podcast

165 | Skipr22 | Apotheker Lisa Marie Smale strijdt tegen medicijnverspilling

Naar de podcast

164 De ChipSoft-hack: de zorg gegijzeld

Naar de podcast

163 Liesbeth van Rossum: ‘We missen veel kansen op preventie in de spreekkamer’

Naar de podcast

Partners voor Zorg | Zorgkoers 2026: de noodzaak van verandering

Naar de podcast

162 Daan Dohmen: ‘Zere tenen houden echte hervorming van de zorg tegen’

Naar de podcast

Reader Interactions

Reacties