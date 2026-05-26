Thema: Beleid en management
MRI-scan voor vrouwen met dicht borstweefsel mogelijk vertraagd

Vrouwen met dicht borstweefsel bij wie kanker daardoor moeilijker is op te sporen via een mammogram, moeten misschien langer wachten op vervolgonderzoek in de vorm van een MRI-scan. Naar verwachting gaat het dan om “in ieder geval een halfjaar vertraging”. Dat schrijft zorgminister Sophie Hermans (VVD) dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Vanaf 2030 kunnen vrouwen met dicht borstweefsel binnen het bevolkingsonderzoek een MRI-scan krijgen. Maar de Kamer nam een motie aan die voorschrijft dat vrouwen al voor die tijd te horen moeten krijgen of zij dicht borstweefsel hebben. Hermans meldt dat het kabinet begrijpt dat vrouwen dit willen weten.

MRI-scan

Daarnaast benadrukt ze dat het een dilemma is omdat vrouwen dat dan weten, terwijl er nog geen MRI-scan kan worden aangeboden vanuit het bevolkingsonderzoek. Ook bestaat de zorg dat er dan ongelijkheid ontstaat, omdat vrouwen zelf een scan kunnen laten maken, maar niet iedereen kan dat betalen.

De wens van de Kamer zou in 2028 in vervulling kunnen gaan, als onder meer informatiefolders en het IT-systeem zijn aangepast. Dat kost tijd, waardoor het dan langer duurt voordat het MRI-vervolgonderzoek beschikbaar wordt.

Gezondheidsraad

Overigens hangt er nog veel af van een advies van de Gezondheidsraad over de aanpassing van het bevolkingsonderzoek. Dat advies wordt in het eerste kwartaal van volgend jaar verwacht. Hermans spreekt van een “belangrijk volgend besluitvormingsmoment”. (ANP)

Meer over: Kwaliteit

