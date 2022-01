IGJ: artsen ‘terughoudender’ in verspreiden desinformatie corona

IGJ

In augustus liet de IGJ weten tot dusver ongeveer vijftig “corrigerende brieven” te hebben verstuurd naar artsen die “evident onjuiste informatie” gaven over het coronavirus of de coronavaccinaties aan hun patiënten, of deze informatie verspreidden via sociale media. Tien keer waarschuwde de inspectie een arts dat deze een gang naar de tuchtrechter riskeerde als zij of hij zou doorgaan met het verspreiden van onjuiste informatie.

Wetenschappelijke informatie

“Het ging daarbij onder andere om het betwisten van algemeen aanvaarde wetenschappelijke informatie, medicijnen propageren die afwijken van de professionele standaard of het actief ontraden van vaccinaties”, aldus de inspectie in augustus. “De artsen weken daarmee af van de normen en richtlijnen van hun eigen beroepsgroep.”

Boete

Eén arts kreeg al een boete van 3.000 euro voor het voorschrijven van ivermectine, een middel tegen schurft. Het wordt afgeraden om het middel in te zetten voor de behandeling van coronapatiënten. De inspectie doet naar een aantal van de gewaarschuwde zorgverleners nog onderzoek vanwege het voorschrijven van ivermectine.

Meldingen

“Wij hebben de indruk dat de betreffende artsen zich hierna terughoudender hebben opgesteld en dat is ook wat wij beogen”, aldus Runne over de artsen die een brief van de inspectie kregen. Na augustus heeft de IGJ “nog enkele meldingen” ontvangen van zorgverleners die desinformatie zouden verspreiden. Als er opnieuw meldingen binnenkomen over de artsen, kan dat aanleiding zijn voor de inspectie “voor verdere actie”.

Desinformatie

Het doen van uitspraken waar geen bewijs voor is, is in Nederland niet verboden. Dat ligt namelijk op het terrein van de vrijheid van meningsuiting, legt de IGJ uit. “Maar de inspectie onderneemt wel actie als een zorgaanbieder uitspraken doet die een gevaar voor de volksgezondheid opleveren. Dan is die grens van de vrijheid van meningsuiting overschreden. En daarnaast mag niemand reclame maken voor geneesmiddelen waar een recept voor vereist is, zoals sommige artsen wel doen.” (ANP)