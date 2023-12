IGJ beëindigt aanwijzing van Zuid-Hollandse huisartsenketen

Centric Health Zuid-Holland kreeg in april 2023 een aanwijzing opgelegd. Op dat moment bestond de keten uit acht vestigingen. Uit inspectie-onderzoek bleek dat telefonisch contact bij één van de praktijken op meerdere momenten tijdens de praktijkuren niet mogelijk was. “Dit gold ook voor spoedgevallen. Ook was er overdag geen adequate achtervang geregeld wanneer er spoedzorg nodig was. Patiënten werden niet altijd juist geïnformeerd waar zij terecht kunnen met hun spoedklachten op dagen dat de praktijk gesloten was”, blikt de inspectie terug.

Voortgangsrapportage

De huisartsenketen moest binnen één week maatregelen nemen om de continuïteit van de spoedeisende huisartsenzorg tijdens de praktijkuren voor patiënten weer op orde te krijgen. Ook moest er gedurende zes maanden een voortgangsrapportage worden ingeleverd waaruit voor alle locaties duidelijk was dat de continuïteit van de spoedeisende huisartsenzorg tijdens de praktijkuren was geregeld.

Uit het onderzoek van de IGJ blijkt nu dat twee van de acht praktijken niet meer onder deze huisartsenketen vallen. De overige praktijken voldoen wel aan de LHV-richtlijnen over beschikbaarheid en bereikbaarheid. Daarom beëindigt de inspectie de eerdere aanwijzing. Wel blijft de IGJ de keten de komende tijd monitoren.