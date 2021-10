IGJ beëindigt last onder dwangsom Relaunch Nederland in Tiel

De Inspectie Gezondheidszorg en jeugd (IGJ) heeft de aanwijzing en last onder dwangsom aan Relaunch Nederland in Tiel beëindigd. De zorgaanbieder voldoet aan de eisen van goede en veilig zorg nadat eerder al de patiënten werden overgedragen aan andere aanbieders.

In januari dit jaar gaf de inspectie Relaunch een aanwijzing. Ten eerste moest Relaunch alle cliënten overdragen aan een of meer andere zorgaanbieders. Ten tweede mocht Relaunch geen cliënten meer aannemen totdat de inspectie oordeelde dat Relaunch aan de normen voor goede en veilige zorg voldeed. In juni werd een last onder dwangsom opgelegd toen bleek dat Relaunch alsnog zorg bood aan één cliënt.

Op papier verbeterd

Inmiddels heeft Relaunch alle cliënten overgedragen en ook de zorg op papier verbeterd. De bestuurder volgt de nodige opleidingen of heeft die gevolgd, ook voor het geven van medicijnen. Verder is hij van plan deskundig personeel in te schakelen. Relaunch wil dossiers van cliënten en hun risico’s goed bijhouden. Wettelijk vertegenwoordigers van cliënten wil Relaunch bij de zorg betrekken.

Scherp controleren

De inspectie zegt scherpt te gaan controleren hoe het in de praktijk uitpakt als Relaunch weer zorg aan cliënten gaat verlenen. Inspectiebezoeken zijn te verwachten binnen twee maanden nadat Relaunch weer actief is.