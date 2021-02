IGJ biedt zorgverleners tips over coronavaccinatie

Onlangs publiceerde de gezondheidsinspectie een informatieblad over coronavaccinatie. Deze bevat tips en aanbevelingen voor zorgverleners om het vervoeren, ompakken en toedienen, en het gereedmaken van vaccins beter te laten verlopen. Het inspiratieblad is gebaseerd op de bezoeken die de Inspectie heeft afgelegd, en wordt om de paar weken geüpdatet.

De IGJ vraagt onder meer aandacht voor het zwenken voor en na het toevoegen van het oplosmiddel, de afstanden vanuit de ROAZ-apotheek naar de instellingen en het retour sturen van vaccins naar de ziekenhuisapothekers, meldt de KNMP. Tevens wijst de inspectie er op dat de uitvoeringsrichtlijn van het RIVM op regelmatige basis wordt aangepast. “Pas de instructies die op de werkvloer aanwezig zijn steeds aan volgens de meest recente versie”, aldus de IGJ.

Expertise breed ingezet

Apothekers hebben een belangrijke rol gehad in het ompakken, vervoeren en het toediening gereedmaken van de vaccins. De IGJ laat weten hiervan onder de indruk te zijn. “Het is heel positief dat de expertise uit de apotheken breed ingezet wordt in de hele vaccinatiecampagne”, aldus de inspectie. Ook worden zorgaanbieders aangemoedigd om hun ervaringen en leerpunten te delen tussen de verschillende vaccinatielocaties.

De uitvoeringsrichtlijn is hier op de website van de KNMP te vinden.