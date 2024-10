IGJ stelt interim-hoofdinspecteur aan

Janet Helder is per 14 oktober benoemd tot interim-hoofdinspecteur bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Zij volgt Rob Schuitema tijdelijk op in het managementteam.

Janet Helder was onder andere bestuurder van het UWV en plaatsvervangend directeur-generaal van de Belastingdienst. Momenteel is zij bestuurlijk regisseur bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. “De rode draad in mijn werkende leven is het streven naar een samenleving waarin iedereen mee kan doen”, aldus de aanstaande interim-hoofdinspecteur. “Kwalitatief goede zorg die voor iedereen bereikbaar en beschikbaar is, is volgens mij een van de belangrijkste voorwaarden om mee te kunnen doen.”

Organisatieverandering IGJ

Per 14 oktober start Helder bij de IGJ. Door het einde van de opdracht van programmamanager digitale transformatie Rob Schuitema ontstond er een vacature in het managementteam. “Gezien de organisatieontwikkelingen wordt gekozen voor een tijdelijke invulling met een hoofdinspecteur en een aantal portefeuillewisselingen”, meldt de inspectie.

Inspecteur-generaal Marina Eckenhausen: “Janet Helder brengt ruime en waardevolle deskundigheid en ervaring mee. Daarmee worden we enorm ondersteund bij het verder ontwikkelen van onze organisatie.”