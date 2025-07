IGJ over asielwet: zorgverleners moeten iedereen in Nederland zorg bieden

Vorige week nam de Tweede Kamer de Asielnoodmaatregelenwet aan. Deze wet maakt de hulp – van voedsel en onderdak tot zorg – aan mensen die illegaal in Nederland verblijven strafbaar. De aangenomen wet leidt tot fel protest in de zorg. Gemeenten en zorgbranches roepen de Eerste Kamer op tegen de wet te stemmen.

Menselijkheid voorop

De IGJ stelt dat mensen zonder verblijfspapieren moeten kunnen rekenen op de zorg die zij nodig hebben. “Strafbaarstelling van illegaliteit betekent dat mensen zonder verblijfsvergunning zorg gaan mijden. Zij gaan nog meer onder de radar leven en stellen hun zorgvraag uit totdat het echt niet langer gaat. De menselijkheid voor deze al kwetsbare groep raakt met de wet uit zicht”, aldus Eckenhausen.

De IGJ benadrukt dat zorg verlenen aan mensen die illegaal in Nederland zijn, geen consequenties heeft voor het toezicht van de inspectie. “Wel hebben we als toezichthouder een belangrijke taak in het signaleren van wetten in Nederland die elkaar tegenspreken.” Eckenhausen roept de wetgever op zorgverleners niet voor de onmogelijke keuze te zetten om in strijd met hun beroepscode te handelen. “En zorg ervoor dat iedereen in Nederland kan blijven rekenen op de zorg die nodig is.”