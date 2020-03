IGJ trekt aanwijzing failliet Roebia in

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de aanwijzing bij thuiszorgaanbieder Roebia Zorg beëindigd. De reden is dat de zorgaanbieder, die zowel direct als via onderaannemers actief was in de regio’s Zoetermeer en Lelystad, failliet is en geen cliënten meer in zorg heeft.