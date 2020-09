IGJ: ‘Tweede golf heeft gevolgen voor reguliere zorg’

Twee weken geleden schreef de IGJ in een evaluatierapport over de medisch-specialistische zorg in de vorige coronacrisis dat bij een volgende coronagolf de ziekenhuizen hun reguliere zorg overeind moesten houden. “De inspectie heeft in het toezicht onder andere aandacht voor het in standhouden van de reguliere zorg tijdens een mogelijke tweede golf”, aldus de IGJ in ‘Toezicht MSZ in coronatijd’.

Vertrouwen

Nu zegt een woordvoerder van de IGJ dat dit geen eis is: “Wij weten dat de toename van het aantal covid-patiënten enorm veel vergt van zorgverleners. Er is veel personele inzet nodig, terwijl de druk toch al (te) hoog is. We geven zorgaanbieders de ruimte en het vertrouwen om de goede afwegingen te maken.”

Gisteren ergerde bestuursvoorzitter Ivo van Schaik van het Spaarne Gasthuis in Haarlem op Skipr zich aan het standpunt van de inspectie: “De reguliere zorg niet afschalen is niet reëel. Het is makkelijk om dingen van achter je bureau te roepen. Ik heb gewoon onvoldoende handen aan het bed om én de reguliere zorg in de lucht te houden én een tweede golf op te vangen.”

Behandeling uitstellen

Als het aantal besmettingen en opnames van coronapatiënten in dit tempo doorgaat, moet Van Schaiks ziekenhuis een deel van zijn reguliere zorg afschalen. Enkele ziekenhuizen in de Randstad, onder meer het LUMC en Haaglanden, hebben al patiënten gevraagd hun behandeling uit te stellen. Sinds woensdag is het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) weer actief.

Vandaag meldt het RIVM 2544 nieuwe besmettingen in de afgelopen 24 uur: een record. Het aantal coronadoden nam in zeven dagen toe met 46 – dat was de week daarvoor zeventien.