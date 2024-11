IGJ wil zo snel mogelijk aanpassing wet voor import medicijnen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is blij dat zorgminister Fleur Agema vrijdag opdracht heeft gegeven om de komende tijd niet te controleren op de import van medicijnen door artsen en apothekers. Maar de inspectie zegt er ook op te rekenen dat het ministerie “de wetgeving zo snel mogelijk aanpast”, zodat de invoer van geneesmiddelen volledig geregeld is.

Minister Agema gaf de IGJ vrijdag opdracht voorlopig niet te handhaven en de dienst zegt zich daaraan te houden. De inspectie noemt het “belangrijk dat patiënten hun medicijnen kunnen blijven krijgen en zorgverleners zoveel mogelijk ontlast worden.”

Wet aanpassen

De opdracht van Agema is een reactie op een uitspraak van de Raad van State van woensdag. Die zette een streep door de zogeheten generieke toestemming voor import. Artsen en apothekers konden daarmee eenvoudiger middelen uit het buitenland halen wanneer Nederland met een tekort kampt. Volgens de hoogste bestuursrechter is die regeling in strijd met de wet. Daardoor zouden artsen voor elke afzonderlijke patiënt moeten uitleggen waarom import noodzakelijk is, en zou de inspectie elke aanvraag afzonderlijk moeten beoordelen. Agema onderzoekt of het mogelijk is de wet aan te passen, zodat de generieke toestemming weer mogelijk wordt. (ANP)