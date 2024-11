Opdracht aan IGJ: voorlopig geen controle op import medicijnen

De toezichthouder kon eerder algemene toestemming voor import geven, maar de Raad van State heeft daar woensdag een streep door gezet.

Aanwijzing minister

De gevolgen van die uitspraak zijn groot, zegt minister Fleur Agema (VWS). Artsen moeten nu voor elke afzonderlijke patiënt uitleggen waarom import noodzakelijk is, en de inspectie moet elke aanvraag afzonderlijk beoordelen. Agema zegt dat ze de IGJ daarom een aanwijzing geeft “om tijdens een tekort tijdelijk niet handhavend op te treden tegen een overtreding van de inzet van vergelijkbare geneesmiddelen uit het buitenland”.

Agema zegt dat de uitspraak tot veel onrust leidt in de zorg en onder patiënten. Ze onderzoekt of het mogelijk is de wet aan te passen. “Hier kan ik op dit moment niet op vooruitlopen, maar ik kan hier ook niet op wachten.” Als de inspectie niet controleert, kan dit volgens de minister de extra lasten voor zorgverleners zoveel mogelijk beperken.

Zypadhera

De inspectie had begin dit jaar onder meer toestemming gegeven voor de import van Zypadhera, een langwerkend medicijn voor mensen met schizofrenie. Momenteel gelden negentien toestemmingen, onder meer voor imipramine (tegen depressies) en ribavirine (tegen het RS-virus). Zulke algemene toestemmingen zijn volgens de Raad van State, de hoogste bestuursrechter, in strijd met de wet. De Raad voegde eraan toe dat het aan de inspectie en de politiek is om een oplossing te vinden.

De uitspraak heeft overigens geen gevolgen voor bestaande toestemmingen. Die blijven gelden, maar kunnen niet worden verlengd. De IGJ mag ook geen nieuwe beslissingen nemen.

Extra last

Patiëntenfederatie Nederland had donderdag aangedrongen op een snelle oplossing. Volgens de organisatie heeft meer dan de helft van de medicijngebruikers in Nederland in het afgelopen jaar te maken gehad met een tekort aan medicijnen. Het Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen noemde de algehele goedkeuring “een uiterst belangrijk hulpmiddel”. Huisartsenvereniging LHV en de Federatie Medisch Specialisten waarschuwden voor een extra last voor artsen en apothekers. (ANP)