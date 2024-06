IJsselland Ziekenhuis benoemt nieuwe bestuurder

Natasja Bovee is opgeleid tot biomedisch wetenschapper en heeft ervaring in de bedrijfsvoering, financiën en digitalisering in complexe organisaties. Momenteel werkt zij als divisiemanager labaratoria, apotheek en biomedische genetica bij UMC Utrecht.

Nieuwe samenstelling

Op 1 september start Bovee als bestuurder van het IJsselland Ziekenhuis. Samen met voorzitter Albert van Wijk en co-bestuurder Ruud Nellen vormt zij dan het bestuur. “Met deze uitbreiding van de raad van bestuur zijn we klaar om de uitdagingen die we in de zorg zien het hoofd te bieden, zowel op zorginhoud als op bedrijfsvoering”, aldus bestuursvoorzitter Van Wijk.