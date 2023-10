Ikazia wil verduurzamen met ergens anders opgewekte groene stroom

Ikazia schrijft zelf dat door het plan alle elektriciteit die het verbruik hernieuwbaar is en vrij van CO2. Zo wordt het equivalent van 70 procent van het stroomverbruik van het ziekenhuis straks opgewekt met windmolens. Voor de rest “adopteert” het ziekenhuis de zonnepanelen die al staan op de daken van twee bedrijven in Rotterdam en Heerlen.

Lastig

“We hebben onderzocht of we zonnepanelen op het dak van Ikazia konden leggen, maar dat bleek lastig”, vertelt Matthijs de Vroed, aanjager Duurzaamheid in Ikazia. “Gelukkig zijn er bedrijven met daken die zich daar juist prima voor lenen, zoals het dak van Euro-Rijn in Rotterdam en Panattoni in Heerlen. Samen zijn zij goed voor bijna zevenduizend zonnepanelen waar wij stroom van krijgen.”