In grote steden zijn mantelzorgers rond dementie het vaakst overbelast

Mantelzorgers van een naaste met dementie in grote steden zijn vaker overbelast dan in kleinere gemeenten. In Eindhoven is 21 procent van de mantelzorgers zwaar of zeer zwaar overbelast. In Amsterdam en Rotterdam 17 procent. Het landelijk gemiddelde ligt op 13 procent.

Dit blijkt uit de Dementiemonitor van Alzheimer Nederland en Nivel. Alzheimer Nederland noemt de grote verschillen tussen gemeenten zorgelijk.

Dementie

Momenteel zijn er in Nederland ongeveer 300.000 mensen met dementie. Dit aantal zal mede door de vergrijzing stijgen naar een half miljoen in 2040. De druk op mantelzorgers neemt hierdoor toe aangezien het zorgpersoneel juist afneemt. Er zijn nu naar schatting 800.000 mantelzorgers in Nederland die voor een naaste met dementie zorgen.

Mantelzorg

Gemeenten hebben de taak om mantelzorgondersteuning aan te bieden. De verschillen tussen gemeenten zijn echter groot, zo laten de ervaringen van mantelzorgers zien. In Eindhoven voelen mantelzorgers zich naast vaker overbelast ook minder vaak gesteund door hun omgeving (50 procent vs. landelijk 62 procent). Ook Den Haag scoort hier met 50 procent lager dan gemiddeld. Amsterdam scoort hier met als 68 procent als enige grote gemeente hoger dan gemiddeld.

Thuis wonen

Om langer thuis te kunnen blijven wonen is het nodig dat gemeenten zorgen dat er voldoende woningen zijn waar mensen met dementie kunnen blijven wonen als de ziekte vordert. In Utrecht geven mantelzorgers iets vaker dan gemiddeld aan dat de woning van hun naaste geschikt is om te blijven wonen (62 procent vs. 57 procent landelijk). Amsterdam scoort met 55 procent gemiddeld, Eindhoven (47 procent), Rotterdam (47 procent), Den Haag (43 procent) en Den Bosch (43 procent) scoren lager dan gemiddeld.

Zorg

De zorg en ondersteuning voor hun naaste krijgt van mantelzorgers gemiddeld een 7,6. Den Bosch is de enige grote gemeente die hoger scoort dan gemiddeld met een 7,9. In Amsterdam (7,3), Den Haag (7,1) Eindhoven (7,1), Utrecht (7,1) en Rotterdam (6,9) geven mantelzorgers een lager cijfer dan gemiddeld.

Ontmoetingen

Naast ondersteuning van de mantelzorger is het belangrijk dat gemeenten ervoor zorgen dat mensen met dementie andere mensen kunnen blijven ontmoeten in hun buurt. In Amsterdam zegt de helft van de mantelzorgers dat er voldoende ontmoetingsplekken zijn voor hun naaste, dit is bijna net zoveel als het landelijke gemiddelde (48 procent). Ook Den Bosch scoort hier gemiddeld (49 procent) en in Eindhoven (39 procent) en Utrecht (31 procent) geven mantelzorgers minder vaak aan dat er voldoende ontmoetingsplekken zijn voor hun naaste. Gerjoke Wilmink, directeur van Alzheimer Nederland, “Activiteiten die mensen met dementie als leuk en zinvol ervaren zijn cruciaal. Het biedt structuur in de week, draagt bij aan langer thuis wonen en voorkomt isolement. De gemeente heeft een belangrijke regierol in het structureel financieren van ontmoetingsplekken en activiteiten. We roepen daarom gemeenten op om deze rol ook te pakken.”

Dementiemonitor

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een groot deel van de dementiezorg en -ondersteuning. Denk aan mantelzorgondersteuning, dagactiviteiten, respijtzorg, het bouwen van dementievriendelijke woningen en het ontwikkelen van een dementievriendelijke gemeenschap. Daarom hebben Alzheimer Nederland en Nivel voor het eerst de uitkomsten van de Dementiemonitor op gemeenteniveau onderzocht. Bij 49 gemeenten was de respons hoog genoeg voor een eigen rapport. Hiertoe behoren de grote gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, maar ook kleinere gemeenten zoals Doetinchem, Vijfheerenlanden, Roermond en Roosendaal.