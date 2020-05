In verpleeghuizen en gehandicaptenzorg overleden 2720 mensen aan COVID-19

Naar schatting 2500 verpleeghuisbewoners zijn tot nu toe overleden aan COVID-19. In totaal zijn 7900 bewoners besmet geraakt met het coronavirus. In zestig procent van het aantal verpleeghuizen is het virus tot nu toe buiten de deur gebleven. In instellingen voor gehandicaptenzorg overleden 220 mensen ten gevolge van het virus en zijn 1100 mensen besmet geraakt. Op 82 procent van de locaties zijn geen besmettingen opgetreden.

In alle instellingen neemt het aantal sterfgevallen af en zijn er nauwelijks locaties met nieuwe besmettingen. Dit zijn de metingen van het RIVM die vandaag naar buiten kwamen. Het RIVM vermeldt hierbij dat er in alle metingen sprake is van vermoedelijk aanzienlijke onderrapportage.

Verpleeghuizen

Het RIVM schat dat tot nu toe bij ruim 7.900 bewoners van verpleeghuizen een COVID-19-besmetting is bevestigd, waarvan ruim 2.500 mensen als overleden zijn gemeld. Doordat tot 6 april na een of twee positief geteste patiënten per afdeling/unit/woongroep niet breder werd getest, is er waarschijnlijk een aanzienlijke onderrapportage ten opzichte van het werkelijke aantal personen met een bevestigde COVID-19 besmetting. Het totaal aantal verdenkingen van een COVID-19-besmetting in verpleeghuizen bedraagt, tot een halve week geleden, 4.550. Dit cijfer komt uit registraties uit de EPD’s. Omdat dit een vrijwillige registratie is, is deze registratie niet compleet. Ook hier geldt dat er sprake is van onderregistratie.

Op 1 januari 2020 woonden circa 120.000 zeer kwetsbare mensen in een verpleeghuis. Dit betekent dat in de loop van de tijd bij bijna 7 procent van de bewoners COVID-19 is bevestigd en ruim 2 procent van de bewoners is overleden. Slechts de helft van de mensen die besmet raken, herstelt weer. Het aantal locaties waar sprake was van een bevestigde besmetting van een of meer personen is 982. Dit is ongeveer 40 procent van het totaal aantal verpleeghuislocaties in Nederland. Het aantal nieuwe meldingen van COVID-19-besmettingen in verpleeghuizen of verdenkingen hiervan neemt per week af. Dit geldt ook voor het aantal mensen dat is overleden en het aantal meldingen van ‘nieuwe verpleeghuislocaties’ met minimaal één bevestigde COVID-19 besmetting.

Gehandicaptenzorg

Het RIVM schat in dat tot nu toe bij bijna 1.100 bewoners van gehandicaptenzorginstellingen sprake is van een bevestigde COVID-19 besmetting, waarvan zo’n 220 mensen zijn overleden. Het totaal aantal verdenkingen van een COVID-19-besmetting was een week geleden bijna 1.200. Dit cijfer komt uit registraties van een onlinedatabase. Omdat dit een vrijwillige registratie is, is deze registratie niet compleet. Ook hier geldt dat er sprake is van onder registratie. Het aantal gehandicaptenzorglocaties waar sprake was van ten minste één bevestigde COVID-19 besmetting is 307. Dit is ongeveer 12 procent van alle locaties. Doordat tot april 6 na 1 of 2 positief geteste patiënten per afdeling/unit/woongroep niet breder getest werd, is er waarschijnlijk een aanzienlijke onderrapportage ten opzichte van het werkelijke aantal personen met een bevestigde COVID-19 besmetting.

Net als bij de verpleeghuizen geldt bij de gehandicaptenzorginstellingen dat aantal nieuwe meldingen van COVID-19-besmettingen of verdenkingen hiervan, per week afneemt. Dit geldt ook voor het aantal mensen dat is overleden en het aantal meldingen van ‘nieuwe locaties’ met minimaal één vastgestelde COVID-19 besmetting.