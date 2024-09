Ina Wijma nieuwe bestuurder voor Accolade Zorg

Ina Wijma is per 1 september gestart als nieuwe bestuurder bij Accolade Zorg.

Wijma begon haar carrière als verpleegkundige en heeft zich als trainer en adviseur gespecialiseerd in verandermanagement. Ze vervulde diverse managementrollen, onder andere in de ouderenzorg. Eerder werkte ze als clustermanager bij Beweging 3.0, en daarvoor was ze onder meer locatiemanager bij Zorggroep Laren.



“Zij is een verbinder die op een mooie manier het mensgerichte en het zakelijke weet te combineren”, zegt Philip Miedema, voorzitter raad van toezicht. “Wij hebben er alle vertrouwen in dat Ina met haar organisatietalent en verbindend vermogen vanuit visie Accolade de komende jaren zal leiden bij de transitie in de zorg.”