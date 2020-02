Inspectie geeft Laurentius weer de vrije teugel

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft het verscherpt toezicht op het Laurentius Ziekenhuis in Roermond opgeheven. Volgens de inspectie is de bestuurlijke rust hersteld en zijn daarmee de risico’s voor goede en veilige zorg opgeheven.

In het ziekenhuis ontstond in de zomer van 2019 bestuurlijke onrust. Vanwege verschil in inzicht tussen raad van toezicht en raad van bestuur over onder meer maximale zittingstermijnen en het aantrekken van een tweede bestuurder trad in juli de voltallige raad van toezicht af. Met het oog op risico’s voor goede en veilige zorg stelde de inspectie het ziekenhuis daarop in augustus onder verscherpt toezicht.

Wat de IGJ betreft zijn er nu voldoende verbeteringen doorgevoerd. Zo is er onder leiding van Divosa-voorzitter Tof Thissen weer een voltallige raad van toezicht. Ook is er ter versterking van de raad van bestuur in de persoon van Theo Bos op tijdelijke basis een tweede bestuurder aangesteld.

Goed contact

Tijdens inspectiebezoeken en gesprekken heeft de inspectie geconstateerd dat er bestuurlijke rust is en dat de verschillende partijen in het ziekenhuis goed met elkaar in contact zijn. Er zijn daarbij geen risico’s voor goede en veilige zorg geconstateerd. Gedurende het verscherpt toezicht is de inspectie conform afspraak geïnformeerd over de voortgang van de maatregelen. Om die reden heeft de inspectie het verscherpt toezicht op 30 januari opgeheven.

Geen risico

Bestuursvoorzitter Marja Weijers is blij dat de bestuurlijke herijking voortvarend is verlopen en dat de inspectie tevreden is over de aanpak. “De inspectie gaf aan dat wij hen goed conform afspraak op de hoogte hebben gehouden”, reageert Weijers. “Wij hebben bij de inspectie altijd benadrukt dat de kwaliteit en veiligheid voor onze patiënten niet in het gedrang was en dat wij er te allen tijde voor zouden zorgen dat onze patiënten daar ook geen risico toe liepen. De inspectie geeft aan in de periode van verscherpt toezicht geen zorgelijke signalen te hebben ontvangen in relatie tot de kwaliteit van zorg.”