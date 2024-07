Inspectie geeft zorgaanbieder in Winschoten een aanwijzing

Afgelopen april bezocht de inspectie Zorg en Zelfstandigheid, die zorg levert aan vijf cliënten met een verstandelijke of psychiatrische beperking vanuit persoonsgebonden budget (PGB). De toezichthouder bezocht de stichting na een eerder bezoek in november 2023. Het team bestaat uit één bestuurder en vier zorgverleners. In het rapport van april meldt de IGJ dat de bestuurder als assistent-begeleider bijspringt, hoewel die geen zorgachtergrond of opleiding in de zorg heeft.

Te veel vrijheid

Hoewel Zorg en Zelfstandigheid aan de slag zou gaan met het verbeteren van de kwaliteit van de zorg, is daar weinig van terecht gekomen. “Hierdoor ontstaan voortdurende risicovolle situaties, die de bestuurder niet beseft of duurzaam oplost”, meldt de toezichthouder in de brief. Zo krijgen de cliënten niet altijd de zorg die zij nodig hebben. “Daarbij krijgen de cliënten veel eigen regie, wat gezien hun zorgbehoefte kan leiden tot een ernstig nadeel.” Verder ziet de inspectie dat Zorg en Zelfstandigheid de (mogelijke) risico’s niet in kaart brengt, evalueert en vastlegt. “Ook is Zorg en Zelfstandigheid niet in het bezit van actuele zorgafspraken en de voortgang van de zorg wordt niet altijd goed gerapporteerd.”

De inspectie heeft er onvoldoende vertrouwen in dat Zorg en Zelfstandigheid zonder ingrijpen de noodzakelijke verbeteringen doorvoert. Daarom geeft de IGJ een aanwijzing. Als de stichting binnen drie maanden niet aan de normen voldoet, volgt een last onder dwangsom of last onder bestuursdwang.